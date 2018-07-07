AKP'nin meclis başkanı adayı belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün yemin töreni gerçekleştirilirken AKP'nin meclis başkanı adayı Binali Yıldırım oldu. Adaylık başvuruları 11 Temmuz Çarşamba günü saat 24.00’te sona erecek. TBMM Başkanlık seçiminin ise 12 Temmuz Perşembe günü yapılması bekleniyor. Seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki (400 oy) çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk (301 oy) aranacak.