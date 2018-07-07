Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün yemin töreni gerçekleştirilirken AKP'nin meclis başkanı adayı Binali Yıldırım oldu. Adaylık başvuruları 11 Temmuz Çarşamba günü saat 24.00’te sona erecek. TBMM Başkanlık seçiminin ise 12 Temmuz Perşembe günü yapılması bekleniyor. Seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki (400 oy) çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk (301 oy) aranacak.
Bugün 16:11 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 17:39 TSİ )
AKP'nin meclis başkanı adayı belli oldu
AKP'nin meclis başkanı adayı Binali Yıldırım oldu.
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Bugün 16:11 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz