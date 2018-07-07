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Bugün 16:24 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 16:26 TSİ )

İş bulamayanlar bu haberi okumalı!  

  İş arama süreci oldukça yorucu ve stresli olabiliyor, özellikle de kısa sürede sonuç almanız gerekiyorsa. Oysa kaçınılmaz sandığınız bu durumu değiştirmek için yapılması gerekenler var. Peki neler iş yapmanız iş bulmanızı kolaylaştırır? İşte cevabı...  

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Genel değerlendirme yapın: Özellikle yeni bir sektörde çalışmak ya da daha iyi bir pozisyonda iş bulmak istiyorsanız, öncelikle sahip olduğunuz özellikleri listeleyerek işe başlayabilirsiniz. Çalışmak istediğiniz işin gerektirdiği özellik, bilgi ve yeteneklere zaten sahipseniz işiniz çok kolay. Eksikleriniz olduğunu fark ettiyseniz de telaşlanmayın, ne yapmanız gerektiğini bilmek sandığınızdan çok daha büyük bir adım. Artık hızla bu eksikleri kapatmak için harekete geçebilirsiniz.

Özgeçmişinizi Güncelleyin: İşe başvururken kullandığınız en güçlü silahınız öz geçmişiniz. Unutmayın ki insan kaynakları profesyonelleri yüzlerde özgeçmişi eleyerek mülakata katılacakları belirliyorlar. Bu nedenle, iş ilanında belirtilen özelliklerin özgeçmişinizde olduğuna emin olun ve mutlaka özgeçmişinizin 2 sayfadan uzun olmamasına dikkat edin. Başvurduğunuz işle bağlantılı olmayan eğitim ve iş tecrübesi gibi bilgileri eleyerek bunu sağlamanız mümkün. Elbette iş başvurusunda kullanacağınız, işe neden uygun olduğunuzu ve motivasyonunuzu anlatan bir ön yazı (cover letter) hazırlamanız da başvurunuzda yardımcı olacaktır.

Networkünüzü kullanın: Networkünüz; ilginizi çeken pozisyonlarla ilgili bilgi vermek, başvurduğunuz iş için referans olmak, kariyerinizde fark yaratabileceğiniz tavsiyeler vermek gibi önemli katkılar sunabilirler. Bu nedenle networkünüzü kullanmaktan çekinmeyin. Eğer henüz bir network oluşturmadıysanız, işe yönelik sosyal medya ağlarını kullanabilirsiniz. LinkedIn'de oluşturacağınız profesyonel bir profille birlikte ilgi alanınıza yönelik iş gruplarını takip etmek bu konuda atacağınız ilk adım olabilir.

İş ilanlarını takip edin: İş hedefinizi belirlediniz, özgeçmişinizi güncellediğiniz ve networklerinizle iletişim kurdunuz. Artık, iş ilanlarını takip ederek başvurularınızı iletmeye başlayabilirsiniz. Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin iş ilanlarını bulabileceğiniz kariyer platformlarını düzenli olarak takip etmek bu noktada işinizi kolaylaştıracaktır.

Mülakat için hazırlık yapın: Birçok aday maalesef mülakat için yeterli hazırlık yapmadıkları için eleniyorlar. Mülakatlarda sıklıkla sorulan sorulara yönelik uygun yanıtlar hazırlamanız, özgeçmişi nasıl etkili bir şekilde sunacağınız, güçlü ve zayıf yönlerinizden bahsederken dikkat etmeniz gereken noktaları belirlemeniz bu aşamada oldukça önemli. Ayrıca, mülakatı kiminle yapacağınızı biliyorsanız, sosyal medyadan o kişi hakkında kısa bir araştırma yapmak mülakatta kısa sohbetler geliştirmeniz için yardımcı olacaktır. Son olarak, elbette şirketle ilgili genel bilgi sahibi olmanızın bekleneceğini de unutmayın. Bunun için şirketin websitesini ziyaret edebilir ve şirket haberlerini ve ilgili yorumları online aratabilirsiniz. Mülakat sonrasında görüştüğünüz kişilere bir teşekkür maili atarak, işe ne kadar değer verdiğinizi gösterebilirsiniz. (Kaynak: Sözcü)

 

Bugün 16:24 TSİ - Ekonomi

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