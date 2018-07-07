CHP'ye ilk günden şok.. İstifa ettiler...

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti'nin birlikte kurduğu Millet İttifakında, Demokrat Parti adayları İYİ Parti'nin listelerinden aday gösterilirken, Saadet Partisi'nin altı adayı da CHP listelerinden seçime katıldı.Ancak İstanbul Milletvekili Cihangir İslam ve Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman seçildi.
MİLLETVEKİLİ SAYISI 146'DAN 144'E DÜŞTÜ
İslam ve Karaduman, Meclis'te yemin etmeden önce Meclis Başkanlığı'na başvurarak CHP'den istifa ettiler. Meclis kayıtlarına da Saadet Partisi milletvekili olarak geçtiler. Böylece CHP'nin milletvekili sayısı da 146'dan 144'e düşmüş oldu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz