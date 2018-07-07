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CHP'ye ilk günden şok.. İstifa ettiler...

Millet İttifakına katılarak CHP listelerinden milletvekili seçilen Saadet Partisi kökenli Abdülkadir Karaduman ve Cihangir İslam yemin töreni öncesi CHP’den istifa etti. 2 Milletvekili Saadet Partisi’ne geçti. CHP'nin sandalye sayısı ilk günden 144'e indi.

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CHPİYİ PartiSaadet Partisi, Demokrat Parti'nin birlikte kurduğu Millet İttifakında, Demokrat Parti adayları İYİ Parti'nin listelerinden aday gösterilirken, Saadet Partisi'nin altı adayı da CHP listelerinden seçime katıldı.Ancak İstanbul Milletvekili Cihangir İslam ve Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman seçildi.

MİLLETVEKİLİ SAYISI 146'DAN 144'E DÜŞTÜ

İslam ve Karaduman, Meclis'te yemin etmeden önce Meclis Başkanlığı'na başvurarak CHP'den istifa ettiler. Meclis kayıtlarına da Saadet Partisi milletvekili olarak geçtiler. Böylece CHP'nin milletvekili sayısı da 146'dan 144'e düşmüş oldu.

Bugün 16:26 TSİ - Siyaset

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