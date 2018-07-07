Mehmet Avcı, Şanlıurfa’ya gitti!

2 sezon önce Kocaelispor’a Akhisar Belediyespor’dan transfer edilen ve özellikle geride bıraktığımız sezon takımın en formda futbolcuları arasında yer alan Mehmet Avcı ile Kocaelispor’un yolları kısa bir süre önce ayrılmıştı. Başarılı sağ kanat oyuncusu 2. Lig ve 3. Lig’den kulüplerle temas halindeydi. Engin İpekoğlu’nun çalıştırdığı Bodrumspor ile anlaşmaya yakın olan Avcı’yı, geçen sezon Kocaelispor’un da rakipleri arasında yer alan Şanlıurfa temsilcisi Karaköprü Belediyespor transfer etmek istiyordu.

İMZAYI ATTI

Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Mehmet Yozgatlı’nın çalıştırdığı Karaköprü ekibinin başkan ve yönetimi ile Avcı, Şanlıurfa’daki kulüp tesislerde bir araya geldi ve henüz 22 yaşında olan Avcı ile kulüp her konuda anlaşmaya vardı. Düzenlenen imza töreni ile Mehmet Avcı kendisini Karaköprü Belediyesporlu yapan sözleşmeye imza attı.

YOZGATLI İSTEDİ VE AVCIYI ALDI

Kocaelispor’da 2 sezon başarı ile forma giydikten sonra önümüzdeki sezon Şanlıurfa’nın 3. Lig 1. Grup’taki temsilcisi Karaköprü Belediyespor ile anlaşan Mehmet Avcı uzun süreden beri Urfa ekibinin teknik adamı Mehmet Yozgatlı’nın radarındaydı. Sessiz, sakin karakteri ve beyefendiliği ile öne çıkan Mehmet, sürati, temposu ve inatçı futbolu ile hem Yozgatlı’nın hem de Mehmet’i izleyenlerin hayli dikkatini çekti.

KOCAELİSPOR FORMASI İLE 47 MAÇA ÇIKTI

Yozgatlı’nın Karaköprü yönetimine Avcı’yı mutlaka kadroda görmek istediğini belirtmesi üzerine Mehmet Avcı, 2. Lig’deki Bodrum teklifini bıraktı ve Karaköprü’yü tercih etti. Körfez Spor Kulübü ve Gebzespor ile rakip olacak olan Avcı, Kocaelispor forması ile 2 sezon önce 21, geçen sezon da 26 olmak üzere toplam 47 kez sahaya çıktı. 22 yaşındaki futbolcuya yeni takımında başarılar diliyoruz.

Erdem ÖVÜÇ