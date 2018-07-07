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Bugün 16:36 TSİ- Spor ( G : Bugün 16:38 TSİ )

İşte Körfez Spor Kulübü’nün yeni logosu

1.Lig 1. Grup’ta mücadele edecek olan temsilcilerimizden Körfez Spor Kulübü’nün yeni logosu görücüye çıktı.

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BAŞKAN HAMİT MADEN

Bundan 4 yıl önce şehrin takımı olmak için dönemin bakanı Fikri Işık tarafından kuruldu. Bu şirketin başına geçen yöneticiler en az 30 milyon lirayı buhar etti ve bu beceriksizlikleri nedeni ile Fikri Işık da elini şirketten çekti ve hayal ürünü Kocaeli Birlikspor kaderine terk edildi. Önce kulübün eski futbolcusu Erhan Yılmaz şirketi aldı ve bir buçuk yıl sonra Yılmaz da şirketten ayrıldı ve Maden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sinoplu İş Adamı Hamit Maden şirketin tüm hisselerini satın aldı.

SEMBOLLERİN ANLAMLARI

Kulüp için öncelikli olarak isim ve logo değişikliğinin yapılması gerekiyordu. Bu konuda hızlı hareket eden yönetim, Kocaeli Birlikspor adını tem tarihten hem de tesisten kazıdı. Kulübün yeni adı Körfez Spor Kulübü oldu ve bu isim TFF tarafından da onaylandı. Logodaki “Boğa” sembolü “Körfez’in boğaları güçlü, inatçı, korkusuz, kararlıdır” anlamına geliyor. Alttaki futbol topunun etrafındaki kale surları ise “Aşılmaz, geçilmez, kale gibi sağlam” anlamını taşıyor. Erdem ÖVÜÇ

Bugün 16:36 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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