Karamürselli Göksu dünya ikincisi oldu

Azerbaycan Eğitim Bakanlığı Tahsil İdaresine bağlı, Çocuk ve Gençler Yaratıcılık Merkezi tarafından 9-12 yaş arası öğrencilere yönelik bu yıl ikincisini düzenlediği, “Dostluğun Büyüsü” konulu uluslararası çocuk resim yarışmasında ilimizden de bir isim dereceye girme başarısı gösterdi. Karamürsel Amiral İlkokulu 4. sınıf öğrencisi olan 10 yaşındaki Göksu Kuzu yarışmada dünya ikinciliğini elde etti.

İLÇENİN ADINI DUYURDU

Kazandığı başarı ile yaşadığı Karamürsel’de büyük ses getiren ve içlenen gururu olan öğrenci Göksu Kuzu, önceki gün İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Durna ve okul müdürü Arif Yıldız ile birlikte Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu'nu makamında ziyaret etti. Buluşma sırasında konuşan Kaymakam Narinoğlu, öğrencilerinin uluslararası yarışmada dereceye girerek Türkiye’de ve kardeş ülke Azerbaycan’da Karamürsel’in adını duyurmasından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

KAYMAKAM TEBRİK ETTİ

Narinoğlu, “Tarih ve kültürel bağlarımızın güçlü olduğu Azerbaycan'da düzenlenen yarışmada, ‘tarih ve kültür şehri’ Karamürsel’de öğrenim gören öğrencimiz Göksu Kuzu’nun ikincilik alması çok anlamlı. Karamürsel’deki öğrencilerimizin yetenekli oldukları alanlarda her türlü yarışmalara katılmaları önemli” diye konuştu. Konuşmasının ardından Kaymakam Narinoğlu, Kuzu'ya başarısından dolayı teşekkür belgesi verdi. Başarılı öğrencinin annesi Sevcan Kuzu’nun Karamürsel Atatürk Ortaokulu’nda görsel sanatlar bölümünde, babası Mahmut Kuzu’nun da Karamürsel Alp Lisesi’nde aynı branşta öğretmenlik yaptığı belirtildi.