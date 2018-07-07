Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Dün 21:27 TSİ- Asayiş ( G : Dün 21:29 TSİ )

Traktörün altında kaldı hayatını kaybetti

Gölcük Hamidiye Köyünde devrilen traktörün altında kalan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Alınan bilgiye göre Gölcük Hamidiye Köyünde meydana gelen olayda, Yusuf Çelik (60) isimli şahıs, bahçesinde çalıştığı esnada, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucu traktörün altından çıkartılan Çelik'in sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından Çelik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Refahyol hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan merhum bakan Necati Çelik'in amcasının oğlu olan, evli ve 4 çocuk babası Yusuf Çelik'in acı haberini alan yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Nuri AKÇAHARMAN

Dün 21:27 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Gana'lı öğrenciyi tecavüz etmeye kalktı mask
Gana'lı öğrenciyi tecavüz etmeye kalktı
Traktör hırsızından şok eden sözler! mask
Traktör hırsızından şok eden sözler!
Fişte unutulan ütü, oteli küle çeviriyordu mask
Fişte unutulan ütü, oteli küle çeviriyordu
CHP'li Hürriyet'in kardeşine hapis cezası mask
CHP'li Hürriyet'in kardeşine hapis cezası
1 yıldır kayıp aracını bulana ödül! mask
1 yıldır kayıp aracını bulana ödül!
Evini uyuşturucu tarlasına çevirmiş mask
Evini uyuşturucu tarlasına çevirmiş
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli'de ekmeğe zam geliyor mask
Kocaeli'de ekmeğe zam geliyor
Perşembe Pazarı ne zaman taşınıyor? mask
Perşembe Pazarı ne zaman taşınıyor?
Gana'lı öğrenciyi tecavüz etmeye kalktı mask
Gana'lı öğrenciyi tecavüz etmeye kalktı
İzmitli doktor Alzheimer hastalarına umut oldu mask
İzmitli doktor Alzheimer hastalarına umut oldu
Fişte unutulan ütü, oteli küle çeviriyordu mask
Fişte unutulan ütü, oteli küle çeviriyordu
CHP'de kurultay için 3'üncü aday çıktı mask
CHP'de kurultay için 3'üncü aday çıktı

GALERİ

Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL