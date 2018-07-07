Traktörün altında kaldı hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre Gölcük Hamidiye Köyünde meydana gelen olayda, Yusuf Çelik (60) isimli şahıs, bahçesinde çalıştığı esnada, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucu traktörün altından çıkartılan Çelik'in sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından Çelik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Refahyol hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan merhum bakan Necati Çelik'in amcasının oğlu olan, evli ve 4 çocuk babası Yusuf Çelik'in acı haberini alan yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Nuri AKÇAHARMAN