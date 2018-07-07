Hasan Ayaz hastaneye kaldırıldı

Yoğun bir seçim süreci geçiren ve seçimin ardından çalışmalarına devam eden AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz yoğun tempoya yenik düştü. Geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ayaz'a başta AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy olmak üzere parti teşkilatları geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Hasan Ayaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu bir kaç gün içinde taburcu edileceği öğrenildi. Ahmet HAZER