Yoğun bir seçim süreci geçiren ve seçimin ardından çalışmalarına devam eden AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz yoğun tempoya yenik düştü. Geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ayaz'a başta AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy olmak üzere parti teşkilatları geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Hasan Ayaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu bir kaç gün içinde taburcu edileceği öğrenildi. Ahmet HAZER
Dün 22:30 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Dün 22:37 TSİ )
Hasan Ayaz hastaneye kaldırıldı
AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırdı.
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Dün 22:30 TSİ - Siyaset
Muhabir Ahmet Hazer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz