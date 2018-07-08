İşte Kocaeli'de kamudan ihraç edilenler

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ilan edilen ve 18 Temmuz'da sona ermesi beklenen olağanüstü hal kapsamında çıkarılan son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı. Olağanüstü Hal kapsamında 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel kamudan ihraç edildi.
İŞTE KOCAELİ'DE İHRAÇ EDİLENLER
Diyanet İşleri Başkanlığı; Günay Oktay, Çiğdem Kekeç Şen, Hatice Azık, Rabia Hendekçi, Feramuz Telli, Zuhal Kulaksız
Kandıra F tip cezaevi görevlileri; Dilek Karagöl, Emine Gün,
Kocaeli Açık Cezaevi İnfaz Kurumu; İlhan Öz
Sosyal Güvelik İl Müdürlüğü; Nurullah Kaya
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü; Murat Okumuş
İçişleri Bakanlığı: Kazım Peker
Kandıra Cezaevi Jandarma Tabut Komutanlığı; Ahmet Fırat, Ejder Yıldız
Sahil Güvenlik; Tolga Özdemir, Yüksel Mutlu Ağkoç,
Öğretmenler; Hayriye İlhan, Yasemin Çoban, Yaprak Doğan, Eda Elmas, Fatma Atalay, Bahar Yumuşak, Mehmet Özdemir, Nesibe Uzun Gülhan Çiçek, Aybegün Sevim, Nazife Bostanoğlu, Nurgül Durdu, Dilek Bütüngöl, Emine Odabaşı, Nurayet Gülmez, Betül Ustabaş, İlknur Sancaktutan, Mesut Ak, Mustafa Aktaş, Nurcan Yıldız, Nihal Dağlı, Arzu Tulgar, Hatica Kula, İlknur Temeltaş, Ragıp Şahin, Saye Mutlu, Fadime Kamış, Hatice Aydoğan.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz