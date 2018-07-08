15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ilan edilen ve 18 Temmuz'da sona ermesi beklenen olağanüstü hal kapsamında çıkarılan son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı. Olağanüstü Hal kapsamında 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel in ihraç edildiği kararnamede, Kocaeli’de faaliyet gösteren bir dernek kapatıldı. Kararnameye göre, Beyaz Laleler Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği kapatıldı.
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KHK ile o dernek kapatıldı!
Çıkarılan son OHAL KHK'sı ile Kocaeli’de faaliyet gösteren bir dernek kapatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz