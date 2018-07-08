KHK ile o dernek kapatıldı!

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ilan edilen ve 18 Temmuz'da sona ermesi beklenen olağanüstü hal kapsamında çıkarılan son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı. Olağanüstü Hal kapsamında 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel in ihraç edildiği kararnamede, Kocaeli’de faaliyet gösteren bir dernek kapatıldı. Kararnameye göre, Beyaz Laleler Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği kapatıldı.