Minibüs dereye uçtu: 4 yaralı

Kaza, Gebze'de Sultan Orhan Mahallesi Otogar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sinan S. idaresindeki 41 YM 144 plakalı minibüs, plakası belirlenemeyen bir otomobilin sıkıştırması üzerine yoldan çıkarak dereye uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan Yüksel S. (45), Beytullah S. (13), Sibel P. (25) ve bir buçuk yaşındaki Belinay P. yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Kaza yapan minibüs içerisinde bulunan vatandaşların akraba ziyaretinden döndükleri öğrenilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz