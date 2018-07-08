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3 gazete 1 TV kanalı kapatıldı

Olağanüstü Hal kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Furkan İlim ve Hizmetleri Derneği'nin de aralarında olduğu 12 dernek ile 3 gazete ve 1 televizyon kanalı kapatıldı.

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Buna göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca, devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu tespit edilen Adıyaman Fem Dershanesi Mezunları ve Mensupları Derneği (Adıyaman), Furkan İlim ve Hizmetleri Derneği (Ankara), Suffem Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (Ankara), Anadolu İlim Kültür Eğitim Yardımlaşma Derneği (Ankara), Furkan Eğitim ve Hizmet Derneği (Gaziantep), Özer Hukuk ve Düşünce Derneği (Kahramanmaraş), Kahramanmaraş Uluslararası Öğrenciler Derneği (Kahramanmaraş), Kilis İmam Hatip Lisesi Mensupları ve Hafızları Derneği (Kilis), Beyaz Laleler Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (Kocaeli), Furkan Eğitim ve Dayanışma Derneği (Malatya), Samsun Özgürlükçü Gençlik Derneği (Samsun) ile Viranşehir Sanayici ve İşadamları Derneği (Şanlıurfa) kapatıldı.

Aynı sebeplerden ötürü, İstanbul’da yayım yapan Halkın Nabzı ve Özgürlükçü Demokrasi ile Diyarbakır’da çıkan Welat gazetelerinin yanı sıra Avantaj TV’nin (Avantaj Televizyon Yayın Hizmetleri AŞ) yayım hayatı sona erdirildi.Kapatılan söz konusu dernek, gazete ve televizyonlara ait taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evraklar Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayıldı. Bunlara ait taşınmazlar tapuda resen Hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edildi. Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden hak ve talepte bulunulamayacak. Devre ilişkin işlemler, ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığınca yerine getirilecek.

Bugün 09:35 TSİ - Asayiş

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