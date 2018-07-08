Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 09:55 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 09:56 TSİ )

Banka aracı soygununda bir tutuklama daha

İzmit'te bir bankanın zırhlı para nakil aracını kamerasına sprey sıkarak araçta bulunan yaklaşık 2 milyon TL’nin çalınması olayına karışan şahısların dördüncüsü de tutuklandı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, 19 Şubat’ta İzmit Sanayi Mahallesi Pembe Köşk Sokak üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, bankadan para alıp çıkan 34 NP 9294 plakalı zırhlı para nakil aracı, Pembe Köşk Sokak’a geldiği esnada sürücü aracını sokak üzerinde durdurmuştu. Bu esnada başka bir araç nakil aracına yaklaşırken, duran aracın sürücüsü arabada bulunan özel güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip, aracın arkasındaki kameraya görüntü alınmasını engellemek için sprey sıkarak kapıyı açmıştı. Banka aracı sürücüsü, araçtaki 1 milyon 879 bin 900 TL’yi alarak olay yerinde bekleyen başka araçla kayıplara karışmıştı. Olay sonrasında izlerini kaybettiren B.M.Ç. ve R.Ö. Eskişehir’de, S.E. isimli kadın ise Kocaeli’de polis ekiplerinin takibi sonucunda yakalanmıştı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan 1’i kadın 3 şahıs, Kocaeli Adliyesine sevk edilmişti. Hakim karşısına çıkartılan 3 şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği dedektifleri, olaya karıştığı öne sürülen ve olay sonrası kayıplara karışan E.D.’yi (33) her yerde aramaya başladı. Yapılan incelemelerin sonunda şahsın Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde olduğu tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonla şüpheli kıskıvrak yakalandı. Üzerinden sahte kimlik çıkan E.D.’nin benzer suçlardan birçok kaydının olduğu öğrenildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şahıs Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki ifadesinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Bugün 09:55 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Cipin çarptığı kadın ağır yaralandı mask
Cipin çarptığı kadın ağır yaralandı
Traktörün altında kaldı hayatını kaybetti mask
Traktörün altında kaldı hayatını kaybetti
Gana'lı öğrenciyi tecavüz etmeye kalktı mask
Gana'lı öğrenciyi tecavüz etmeye kalktı
İş yerinin bacası alev alev yandı  mask
İş yerinin bacası alev alev yandı 
Minibüs dereye uçtu: 4 yaralı mask
Minibüs dereye uçtu: 4 yaralı
Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı mask
Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Perşembe Pazarı ne zaman taşınıyor? mask
Perşembe Pazarı ne zaman taşınıyor?
Kocaeli'de ekmeğe zam geliyor mask
Kocaeli'de ekmeğe zam geliyor
Dikkat.. O araçlar toplanıyor mask
Dikkat.. O araçlar toplanıyor
Gana'lı öğrenciyi tecavüz etmeye kalktı mask
Gana'lı öğrenciyi tecavüz etmeye kalktı
İzmitli doktor Alzheimer hastalarına umut oldu mask
İzmitli doktor Alzheimer hastalarına umut oldu
Duyar tehdit edildi. Fethiye'nin ortasında... mask
Duyar tehdit edildi. Fethiye'nin ortasında...

GALERİ

Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL