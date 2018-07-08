Ambulansla motosiklet çarpıştı

Alınan bilgiye göre, Sarıhocalar mevkisinde İzmit istikametine giden Eyüp Acar yönetimindeki 54 DD 4439 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Rüstem Çetin idaresindeki 41 SS 126 plakalı ambulansla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Acar'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.