Alınan bilgiye göre, Sarıhocalar mevkisinde İzmit istikametine giden Eyüp Acar yönetimindeki 54 DD 4439 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Rüstem Çetin idaresindeki 41 SS 126 plakalı ambulansla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Acar'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Ambulansla motosiklet çarpıştı
Kandıra ilçesinde ambulans ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz