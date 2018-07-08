Kocaeli'de 28 öğretmen ihraç edildi

İhraç edilen öğretmenler:
Hayriye İlhan, Yasemin Çoban, Yaprak Doğan, Eda Elmas, Fatma Atalay, Bahar Yumuşak, Mehmet Özdemir, Nesibe Uzun, Gülhan Çiçek, Aybegün Sevim, Nazife Bostanoğlu, Nurgül Durdu, Dilek Bütüngöl, Emine Odabaşı, Nurayet Gülmez, Betül Ustabaş, İlknur Sancaktutan, Mesut Ak, Mustafa Aktaş, Nurcan Yıldız, Nihal Dağlı, Arzu Tulgar, Hatica Kula, İlknur Temeltaş, Ragıp Şahin, Saye Mutlu, Fadime Kamış, Hatice Aydoğan.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz