Ünlü rap şarkıcılarına Caner Gözgören eşlik edecek

Değirmendere Kültür Merkezi, 18 Temmuz çarşamba akşamı, Türkiye’nin önde gelen rap şarkıcılarını ağırlayacak. Gençler tarafından sıkı bir şekilde takip edilen Tankurt Manas ve Şehinşah, 19.00’da başlayacak konser ile en sevilen parçalarını hayranları için seslendirecek. Başarılı ikiliye, ilimizin başarılı rapçilerinden Caner Gözgören’de eşlik ederek ayı sahneyi paylaşacak.