Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 10:05 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 10:07 TSİ )

Ünlü rap şarkıcılarına Caner Gözgören eşlik edecek

‘Kültür Rap’ adıyla bir araya gelen ünlü isimler Tankurt Manas ve Şehinşah, 18 Temmuz akşama Değirmendere Kültür Merkezi’nde konser verecek. Başarılı rap şarkıcılarına, ilimizden Caner Gözgören’de eşlik edecek

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Değirmendere Kültür Merkezi, 18 Temmuz çarşamba akşamı, Türkiye’nin önde gelen rap şarkıcılarını ağırlayacak. Gençler tarafından sıkı bir şekilde takip edilen Tankurt Manas ve Şehinşah, 19.00’da başlayacak konser ile en sevilen parçalarını hayranları için seslendirecek. Başarılı ikiliye, ilimizin başarılı rapçilerinden Caner Gözgören’de eşlik ederek ayı sahneyi paylaşacak.

whatsapp-image-2018-07-08-at-090600.jpeg?

Bugün 10:05 TSİ - Kültür-Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
İzmit'te Aleyna Tilki izdihamı mask
İzmit'te Aleyna Tilki izdihamı
Karamürselli Göksu dünya ikincisi oldu mask
Karamürselli Göksu dünya ikincisi oldu
Kocaeli’nde televizyona en çok talep o ilçede! mask
Kocaeli’nde televizyona en çok talep o ilçede!
Vatandaşlar aquaparka akın ediyor mask
Vatandaşlar aquaparka akın ediyor
Ünlü rap şarkıcılarına Caner Gözgören eşlik edecek mask
Ünlü rap şarkıcılarına Caner Gözgören eşlik edecek
Cemil Meriç öğrencileri Ormanya’yı gezdi mask
Cemil Meriç öğrencileri Ormanya’yı gezdi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Perşembe Pazarı ne zaman taşınıyor? mask
Perşembe Pazarı ne zaman taşınıyor?
Kocaeli'de ekmeğe zam geliyor mask
Kocaeli'de ekmeğe zam geliyor
Dikkat.. O araçlar toplanıyor mask
Dikkat.. O araçlar toplanıyor
Gana'lı öğrenciyi tecavüz etmeye kalktı mask
Gana'lı öğrenciyi tecavüz etmeye kalktı
İzmitli doktor Alzheimer hastalarına umut oldu mask
İzmitli doktor Alzheimer hastalarına umut oldu
Duyar tehdit edildi. Fethiye'nin ortasında... mask
Duyar tehdit edildi. Fethiye'nin ortasında...

GALERİ

Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL