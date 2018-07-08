İlimizde uzun yıllar Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Gölcük ve Karamürsel ilçe emniyet müdürlüklerinde görev yapan ve son olarak Eskişehir Polis Okulu Müdürlüğü görevinde bulunan 1.sınıf Mehmet Sayar meslekten ihraç edilmişti. Son yayınlanan KHK ile Mehmet Sayar göreve iade edildi.
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O emniyet müdürü görevine iade edildi
Son yayınlanan KHK ile uzun yıllar Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Gölcük ve Karamürsel ilçe emniyet müdürlüklerinde görev yapan ve son olarak Eskişehir Polis Okulu Müdürlüğü görevinde bulunan 1. sınıf Mehmet Sayar görevine iade edildi.
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Bugün 10:08 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz