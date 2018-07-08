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O emniyet müdürü görevine iade edildi

Son yayınlanan KHK ile uzun yıllar Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Gölcük ve Karamürsel ilçe emniyet müdürlüklerinde görev yapan ve son olarak Eskişehir Polis Okulu Müdürlüğü görevinde bulunan 1. sınıf Mehmet Sayar görevine iade edildi.