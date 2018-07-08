Kocaeli'de 1 kişi göreve iade edildi

701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel kamudan ihraç edilirken 148 personel de kamudaki görevlerine iade edildi. Listede Kocaeli'den sadece bir isim yer aldı. Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge MYO Su Ürünleri Bölümünden Doçent Hamdi Aydın kamudaki görevine iade edildi.