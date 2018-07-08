701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel kamudan ihraç edilirken 148 personel de kamudaki görevlerine iade edildi. Listede Kocaeli'den sadece bir isim yer aldı. Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge MYO Su Ürünleri Bölümünden Doçent Hamdi Aydın kamudaki görevine iade edildi.
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Kocaeli'de 1 kişi göreve iade edildi
OHAL kapsamında çıkartılan 701 sayılı KHK ile göreve iade edilen isimler de belli oldu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz