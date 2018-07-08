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İzmit’te çevreyi kirletenlere geçit verilmiyor

İzmit Belediyesi, çevre kirliliğinin karşısına geçmek amacıyla kontrollerini sürekli sürdürerek, kuralları ihlal edenlere yasal işlem yapıyor.

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İzmit Belediyesi, mahalleri dolaşarak çevre kirliliğine neden olanları tespit ediyor. Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çevre ve görüntü kirliğinin önüne geçmek için mahallerdeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ev eşyası, inşaat molozları, bahçe atıkları ve ağaç dalları gibi bir kamyonu doldurmayan atıkların İzmit Belediyesi tarafından ücretsiz olarak alınmasına rağmen, bu tür atıkların yaya kaldırımlarına, boş arazilere gelişigüzel atanlar hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan yetkililer, “Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı özel atık toplama hattı sırf bu işler için tahsisi edildi. Tüm duyuru ikaz ve uyarılarımıza rağmen çevreyi kirletenlere yasal işlem uygulamak zorunda kalıyoruz. Özellikle merkezde randevulu sistemle bu tür atılar planlanarak alınmaktadır. Ayrıca konu ile ilgili yine aynı atık hattından bilgi alınabilmektedir” dediler.

Öte yandan, şehir mobilyası olarak adlandırılan yeni tip çöp konteynerleri hem fonksiyonel olarak hem de görsel olarak da beğeni topluyor. Maliyeti yüksek, fakat normal çöp konteynerlerine oranla daha fazla çöp alan bu yeni tip konteynerler birçok olumsuzluğu ortadan kaldırıyor. Ağır ve hacimli olması nedeni ile sağa sola çekilemiyor. Pedal sayesinde basılarak açılan mekanizma sayesinde kedi ve köpekler çöpleri dağıtması engellenerek ve oluşan kirlilikte ortadan kalkmış oluyor. Güneş ışıklarına maruz kalmadığı için koku oluşmuyor.

Bugün 11:24 TSİ İHA Kocaeli- Gündem

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