Yahya Kaptan karış karış incelendi

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın 9 yıl önce başlattığı mahalle gezileri belirli aralıklarla devam ediyor. Haftanın iki günü İzmit’in mahallelerinde gerçekleştirilen gezilerinde, bölge sakinlerinin talepleri dinlenerek, eksikler yerinde tespit ediliyor. Bu kapsamda belediye kurmayları son olarak Yahya Kaptan Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.
Düzenlenen inceleme gezisine, İzmit Belediyesi Başkan yardımcısı Serkan Yeğnidemir, daire müdürleri ve teknik ekip katıldı. Yahya Kaptan’ı sokak sokak gezen ekipler, talepleri ve eksiklikleri not aldı. Ekipler, yaz ayının gelmesiyle özellikle ot kesiminin yapılması, ağaçların budanması, asfalt, yama ve bordür gibi işlerin tespitini yaptı.
Öte yandan İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, zamanla hasar gören aydınlatmalara anında müdahale ediyor. Ekipler, İzmit sınırları içindeki park alanlarında bulunan ve zamanla hasar oluşan elektrik aydınlatmalarında ve kavşaklarda bulunan dekoratif aydınlatmalarda bulunan arızalara en hızlı şekilde çözüm üretiyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Vatandaş - Yuvam Akarca Bekirli sokağa da bekleriz kaldırımlar ot dolu arabalar son sürat tek kasis Yok
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.