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Bugün 11:53 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:56 TSİ )

Yıldızlar Yüzme Kulübü fabrika gibi işliyor!

2001 yılında kurulan ve yaklaşık 500 sporcusu bulunan Kocaeli Yıldızlar Yüzme Kulübü,yoğun katılımlı antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor. Okulların kapanmasıyla ve yaz mevsimin de gelmesi ile birlikte kendilerini havuz atan çocuklar aldıkları eğitimden hayli memnunlar.

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6 MİLLİ ANTRENÖRÜ VAR

32 Milli sporcusu, 6 Milli da antrenörü bulunan Yıldızlar Yüzme Kulübü durmak nedir bilmiyor. Cumhuriyet Mahallesi İlke Sokak No: 9 Plajyolu İzmit adresindeki kulüp haftanın her günü çalışıyor. Yaz dönemi kayıtlarının sürdüğü kulüpte 5-10, 10-15 ve 15-18 yaşlarındaki 3 grup kursiyer grup sıra ile havuza giriyor. 

KAMPA GİRİYORLAR

Kulüp, çeşitli kamp programları ile de sporcuların performansını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. 8 yaşındaki yaklaşık 20 yüzücü önümüzdeki hafta İstanbul Heybeliada’da kampa girecek. Ardından 9 yaş grubundaki 30 yüzücü de 17 Temmuz’da yine İstanbul Heybeliada’da kampını yapacak ve iki kamp dönemi de 3’er gün sürecek. 

SABAH 8’DEN AKŞAM 21.30’A KADAR

Başkanlığını Aykut Çelik’in yaptığı kulübün baş antrenörlüğünü aynı zamanda Milli Takım’da da görev yapan Mine Soydan yapıyor. Uzman yüzme antrenörlerieşliğinde çalışan kulüp sürekli üreten bir fabrika gibi çalışıyor. Sabah 08.00’da başlayan antrenmanlar akşam 21.30’da kadar sürüyor. Kocaeli’nin ve ülkemizin en başarılı yüzme kulüpleri arasında yer alan Yıldızlar Yüzme Kulübü’nün bundan sonra da Milli takımlara sporcu göndereceğine kesin gözü ile bakılıyor.

YILDIZLAR YÜZME KULÜBÜ ANTRENÖRLERİ

Mine Soydan

Zeynep Kösemen

Kamer Gözüm

Murat Melih Demir

Seçkin Soydan

Zafer Karaduman

Gökçe Saydam

Gökmen Soydan

Serkan Tanrıverdi

Hüseyin Demir

Bugün 11:53 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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