Yıldızlar Yüzme Kulübü fabrika gibi işliyor!

6 MİLLİ ANTRENÖRÜ VAR
32 Milli sporcusu, 6 Milli da antrenörü bulunan Yıldızlar Yüzme Kulübü durmak nedir bilmiyor. Cumhuriyet Mahallesi İlke Sokak No: 9 Plajyolu İzmit adresindeki kulüp haftanın her günü çalışıyor. Yaz dönemi kayıtlarının sürdüğü kulüpte 5-10, 10-15 ve 15-18 yaşlarındaki 3 grup kursiyer grup sıra ile havuza giriyor.
KAMPA GİRİYORLAR
Kulüp, çeşitli kamp programları ile de sporcuların performansını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. 8 yaşındaki yaklaşık 20 yüzücü önümüzdeki hafta İstanbul Heybeliada’da kampa girecek. Ardından 9 yaş grubundaki 30 yüzücü de 17 Temmuz’da yine İstanbul Heybeliada’da kampını yapacak ve iki kamp dönemi de 3’er gün sürecek.
SABAH 8’DEN AKŞAM 21.30’A KADAR
Başkanlığını Aykut Çelik’in yaptığı kulübün baş antrenörlüğünü aynı zamanda Milli Takım’da da görev yapan Mine Soydan yapıyor. Uzman yüzme antrenörlerieşliğinde çalışan kulüp sürekli üreten bir fabrika gibi çalışıyor. Sabah 08.00’da başlayan antrenmanlar akşam 21.30’da kadar sürüyor. Kocaeli’nin ve ülkemizin en başarılı yüzme kulüpleri arasında yer alan Yıldızlar Yüzme Kulübü’nün bundan sonra da Milli takımlara sporcu göndereceğine kesin gözü ile bakılıyor.
YILDIZLAR YÜZME KULÜBÜ ANTRENÖRLERİ
Mine Soydan
Zeynep Kösemen
Kamer Gözüm
Murat Melih Demir
Seçkin Soydan
Zafer Karaduman
Gökçe Saydam
Gökmen Soydan
Serkan Tanrıverdi
Hüseyin Demir
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz