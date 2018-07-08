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Sezgin Bektaş yuvada kaldı

İki sezon önce Gölcükspor’da forma giyen ve kaptanlık yapan Sezgin Bektaş geçen sezon Çengelköyspor’daforma giymiş ve performansı ile sınıfı geçmişti

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Camiamın da beğendiği başarılı orta saha oyuncusu Kulüp Başkanı İsmet Özay ile bir araya geldi ve yapılan görüşme sonrası Sezgin Bektaş ile anlaşmaya varıldı. Kulüpten yapılan açıklamada “Sezgin Bektaş’a sonu şampiyonluk ile biten başarılı bir sezon diliyor,anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz” denildi.

Bugün 11:55 TSİ - Spor

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