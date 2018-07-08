Camiamın da beğendiği başarılı orta saha oyuncusu Kulüp Başkanı İsmet Özay ile bir araya geldi ve yapılan görüşme sonrası Sezgin Bektaş ile anlaşmaya varıldı. Kulüpten yapılan açıklamada “Sezgin Bektaş’a sonu şampiyonluk ile biten başarılı bir sezon diliyor,anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz” denildi.
Bugün 11:55 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:56 TSİ )
Sezgin Bektaş yuvada kaldı
İki sezon önce Gölcükspor’da forma giyen ve kaptanlık yapan Sezgin Bektaş geçen sezon Çengelköyspor’daforma giymiş ve performansı ile sınıfı geçmişti
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Bugün 11:55 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz