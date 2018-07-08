Gölcükspor’un gençleri zımba gibi!

A TAKIMA GİDECEKLER

Alt Yapı Koordinatörlüğünü Hüseyin Gülister’in yaptığı Gölcükspor akademi takımları yeni sezon öncesi sıkı bir hazırlık evresine girdi. İlimizin başarılı teknik adamları ile çalışan Kırmızı Siyahlılarda U-19 Akademi Takımı bir dizi testten geçti. Aralarından en az 7-8 futbolcunun A Takım ile antrenmanlara çıkacağı U-19 takımı zorlu bir kamp sürecinin ardından gerçekleşen testlerden de başarı ile geçti.

SÜRAT, DENGE, GÜÇ, ESNEME, SIÇRAMA

Konu ile ilgili bilgi veren Gülister şu düşüncelere yer verdi: Gölcükspor U-19 takımı ile birlikte çalışmalara başladık. Antrenman Bilimi Uzmanı ve Kondisyoner Ahmet Sevgin Coşkun hocamızın koordinesinde sezon öncesi futbolcularımız sürat, denge, koordinasyon, güç, esneme, sıçrama, kas-iskelet ile boy-kilo orantısı gibi testlerden geçti.

GÜLİSTER: SPORCULARIMIZDAN MEMNUNUZ

Çıkan sonuçlar bizi memnun etti. Ahmet Sevgin Coşkun ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyorum. Gölcükspor’un ve Kocaeli futbolunun gelecek dönemdeki temsilcilerinin en iyi şekilde antrene edilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Gelişimleri yakından takip edilen sporcularımızı ne kadar çok A Takım’a gönderirsek o kadar hedefe yakınlaşmış olacağız.