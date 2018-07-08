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Olimpiyat… Olur mu olur!

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün yıldız karatecileri Kutay Gökalp ve Azra Çakır, Gençlik Olimpiyatları Kota müsabakaları için Hırvatistan’a...

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Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün yıldız karatecileri Kutay Gökalp ve Azra Çakır, Gençlik Olimpiyatları Kota müsabakaları için Hırvatistan’a gitti. 

TATAMİYE ÇIKACAKLAR

Ekim ayında yapılacak 2018 Gençlik Olimpiyatları’nın kota müsabakaları devam ediyor. Eleme müsabakaları için Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün Milli karatecilerinden Erkekler U-14 kategorisinde Kutay Gökalp +55 kilogram ve Azra Çakır Bayanlar U-14 kategorisinde 42 kilogramda Azra Çakır, hafta sonu tatamiye çıkacak. 

BULGARİSTAN’DA GÜMÜŞ VE BRONZ KAZANDILAR

Arjantin’in Başkenti Buenos Aires’de düzenlenecek olan Gençlik Olimpiyatları için geri sayım sürerken, Darıcalı karatecileri de olimpiyat heyecanı sardı. Karatenin ilk Olimpiyat serüveni olacak Gençlik Olimpiyatları bu anlamda büyük önem taşırken, Milli Takımımız elemelere 15 sporcuyla katılacak. Sofya’da yapılan elemelerin ilk ayağında Azra Çakır gümüş madalya, Kutay Gökalp ise bronz madalya elde etmişti.

OLİMPİYATLARDA YER ALACAKTIR

Müsabaka öncesi açıklamalarda bulunan DARES Başkanı Bekir Güven, genç sporcularımıza başarı dileklerini ileterek, “İnanıyoruz ki millilerimiz ülkemizi ve Darıcamızı en iyi şekilde temsil edecekler. Karate ve atletizmde marka olan Darıca’mızın Gençlik Olimpiyatları ve 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları’nda yer alması için bizlerden desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Şükrü Karabacak’a da teşekkürlerimizi iletiyoruz.” dedi.

ŞAMDAN: MAHCUP ETMEYECEĞİZ

Teknik Direktör Adnan Şamdan ise, “Elemelerin ilk ayağında sporcularımız güzel maçlar çıkararak, başarılı sonuçlar elde ettiler. Bu sefer hedefimiz iki sporcumuzun da altın madalya alarak avantaj elde etmeleri. Bizlere her zaman destek olan Belediye Başkanımız Şükrü Karabacak ve Kulüp Başkanımız Bekir Güven’in çabalarını boşa çıkarmayacağız” dedi.

Bugün 11:57 TSİ - Spor

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