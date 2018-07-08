İlk kulaçlarını attılar

20 BİNİ GEÇTİ

7-12 yaş arasındaki çocukların Büyükşehir’in ücretsiz spor okullarına başvuruları devam ediyor.Aileler yüzme branşı açılır açılmaz çocuklarını vakit geçirmeden ücretsiz Spor Okulları’na kaydettirdi. Bu yıl içerisinde 20 bini aşkın çocuk, ücretsiz Spor Okulları’nın yüzme branşından faydalandı.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Havuzlardan yararlanmak isteyen çocuklar http://www.sporkentikocaeli.com adresi üzerindeki “Spor Tesisleri Program Saatleri” linkinden formlara ulaşabilir. Bunun yanı sıra Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Plaj Yolu Yüzme Havuzu, Vinsan Yüzme Havuzu ve Gebze Olimpik Yüzme Havuzu, Vinsan Tesisleri içerisinde bulunan Spor Şube Müdürlüğü’nden de başvuru formlarına ulaşılabilir.

TEKNİĞİNİ ÖĞRENİYORLAR

Yüzme eğitimi alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Derslerde, çocuklara ilk olarak, su üzerinde durma, ayak çırpma, kulaç atma ve nefes alma gibi yüzme branşının temel prensipleri öğretiliyor. Buna ilerleyen zamanda serbest, sırt üstü, kelebek ve kurbağalama teknikleri eklenecek. Söz konusu teknikleri öğrenen öğrenciler, antrenörleri tarafından yakın markaja alınacak.