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Genç futbolcu İlker Açar ticarete atıldı

Önümüzdeki sezon Süper Amatör Lig takımlarından İhsaniyespor forması giyecek olan başarılı futbolcu İlker Açar ticarete atıldı. Manevi ağabeyi olarak gördüğü Ali Yenişar ile birlikte Değirmendere Sahili’nde açılan Sütten’in dondurmaları ve tatlıları halkın beğenisine sunuldu.

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DEDEDEN TORUNA

Henüz 6 yaşındayken Kosova Prizren’den 1920’li yıllarda Türkiye gelen ve ata mesleği olan tatlı ile dondurma işinde babasının yolunda yürüyen Hidayet Yenişar, 1949 yılında Gölcük İlçeyi tatlı ve dondurma ile tanıştırdı. 1976 yılında vefat eden Hidayet Yenişar’ın bayrağı torunu Ali Yenişar’da. Eski futbolcu Ali Yenişar, şu an futbol kariyerine İhsaniyespor’da devam eden İlker Açar birlikte Değirmendere ve Kocaeli halkının ayağına Sütten’i getirdi.

SPOR CAMİASINI BEKLİYORLAR

Bir birinden lezzetli dondurmaları ve tatlıları tüketen Değirmendereliler, Sütten’in önünde uzun kuyruklar oluşturuyor ve dededen miras kalan enfes lezzetleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.İlker Açar açıklamasında “Ali ağabeyim ile birlikte kolları sıvadık. Sağ olsunlar Değirmendere, Gölcük, Karamürsel ve diğer ilçelerden gelen müşterilerimiz bizlere beğenilerini sundu. Futbol oynadığım için çok sayıda kulüp başkanı, yöneticisi ve futbolcu arkadaşlarım da mekanımızı onurlandırıyor. Herkese teşekkür ediyor, spor camiasını yeni işyerimize bekliyoruz” dedi.

Bugün 12:01 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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