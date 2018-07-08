Tam 40 kişilik sporcu ordusu ile yürüyüşte yer alan Kocaeli Bayan Futbol Takımı’nda yürüyüşe Teknik Direktör “Bay Şampiyon” Hasan Alemdar ve yardımcıları da katıldı.Yaklaşık 3 saat süren yürüyüştaKartepeUzuntarla Doğal Tabiat Parkı gezildi. Yürüyüş sonrasında katılanlara sabah kahvaltısı ve meyve ikram edildi.
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Milli futbolcularımız, Karaosmanoğlu’nun konuğuydu
Hemen hemen hepsi Milli olan, Kocaeli’nin gururu Milli kız futbolcularımız, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun daveti üzerine Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü’ne katıldı.
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Bugün 12:03 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz