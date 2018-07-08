Milli futbolcularımız, Karaosmanoğlu’nun konuğuydu

Tam 40 kişilik sporcu ordusu ile yürüyüşte yer alan Kocaeli Bayan Futbol Takımı’nda yürüyüşe Teknik Direktör “Bay Şampiyon” Hasan Alemdar ve yardımcıları da katıldı.Yaklaşık 3 saat süren yürüyüştaKartepeUzuntarla Doğal Tabiat Parkı gezildi. Yürüyüş sonrasında katılanlara sabah kahvaltısı ve meyve ikram edildi.