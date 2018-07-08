Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 12:03 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:05 TSİ )

Argun’dan Tarcan’a teşekkür

Okul Sporları İl Temsilcisi, Kocaeli Masterler Futbolcusu, Beden Eğitimi Öğretmeni ve 41 Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu eski futbolcu, 5 parmağında 5 marifet Göksel Ali Argun, ailesi ile birlikte tatilini yaptığı Marmaris’te eski bir dost, ünlü oyuncu Tarık Tarcan ile hasret giderdi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MEZUNU

Marmaris Bozburun’daki sohbette TFF Dış İlişkiler Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Gümüşkesen, Argun’un Bilecikspor ve Kağıtspor’dan takım arkadaşı Tuğrul Dobrave Dobra’nıneski Asrın ile Artun da eşlik. Spor, magazin ve siyaset adına konuşan dostlar unutulmaz bir gün geçirdi. Argun “Marmara Üniversitesi Spor Akademisi ilk mezunlarından ve aynı zamanda spor ve sanat dünyasının tanınmış isimlerinden meslektaşımız, değerli abimiz Tarık Tarcan’a güzel sohbetinden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim” dedi. 

Bugün 12:03 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Milli futbolcularımız, Karaosmanoğlu’nun konuğuydu mask
Milli futbolcularımız, Karaosmanoğlu’nun konuğuydu
Bu maçta kazanan dostluk oldu mask
Bu maçta kazanan dostluk oldu
İşte Körfez Spor Kulübü’nün yeni logosu mask
İşte Körfez Spor Kulübü’nün yeni logosu
Argun’dan Tarcan’a teşekkür mask
Argun’dan Tarcan’a teşekkür
İzmit Belediye Süper Lig’de!.. mask
İzmit Belediye Süper Lig’de!..
Olimpiyat… Olur mu olur! mask
Olimpiyat… Olur mu olur!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Perşembe Pazarı ne zaman taşınıyor? mask
Perşembe Pazarı ne zaman taşınıyor?
Kocaeli'de ekmeğe zam geliyor mask
Kocaeli'de ekmeğe zam geliyor
Dikkat.. O araçlar toplanıyor mask
Dikkat.. O araçlar toplanıyor
Gana'lı öğrenciyi tecavüz etmeye kalktı mask
Gana'lı öğrenciyi tecavüz etmeye kalktı
İzmitli doktor Alzheimer hastalarına umut oldu mask
İzmitli doktor Alzheimer hastalarına umut oldu
Duyar tehdit edildi. Fethiye'nin ortasında... mask
Duyar tehdit edildi. Fethiye'nin ortasında...

GALERİ

Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL