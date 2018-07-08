Argun’dan Tarcan’a teşekkür

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MEZUNU
Marmaris Bozburun’daki sohbette TFF Dış İlişkiler Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Gümüşkesen, Argun’un Bilecikspor ve Kağıtspor’dan takım arkadaşı Tuğrul Dobrave Dobra’nıneski Asrın ile Artun da eşlik. Spor, magazin ve siyaset adına konuşan dostlar unutulmaz bir gün geçirdi. Argun “Marmara Üniversitesi Spor Akademisi ilk mezunlarından ve aynı zamanda spor ve sanat dünyasının tanınmış isimlerinden meslektaşımız, değerli abimiz Tarık Tarcan’a güzel sohbetinden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim” dedi.
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