Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 12:04 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:05 TSİ )

Bu maçta kazanan dostluk oldu

İlimizin çalışkan, üretken, bölge çocuklarına ve ailelerine son derece önemli katkılar sunan Çayırtepespor’da futbol akademisi parlamaya devam ediyor. 250’den fazla sporcusu ile göz kamaştıran kulübün futbol okulu da arı gibi çalışıyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Tempo yükseltmeye devam eden Çayırtepesporile Kireçocaklarıspor kulüplerinin futbol okulları hazırlık maçında bir araya geldi. Skorun önemsenmediği maçta kazanan dostluk olurken, iki kulüp sporcuları bir biri ile arkadaş oldu.

EMİN KOÇ: ÖNCE SAYGI VE SEVGİ

Çayırtepe ekibinin teknik adamlardan Emin Koç “Öncelikli amacımız ahlaklı sporcu yetiştirmek. Başkanımız, yönetimimiz ve teknik ekibimiz “Saygılı Sporcu” şiarı ile hareket ediyor. Rekabet ve başarı sonraki adımlarımız. Hazırlık maçları yapmaya devam ediyoruz. Sağ olsunlar Kireçocakları Kulübü ile bir araya geldik ve şahane bir ortam oluştu. Kardeş kulübümüze teşekkür ediyor, çalışmalarında kendilerine kolaylıklar diliyoruz” dedi.

Bugün 12:04 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Milli futbolcularımız, Karaosmanoğlu’nun konuğuydu mask
Milli futbolcularımız, Karaosmanoğlu’nun konuğuydu
Bu maçta kazanan dostluk oldu mask
Bu maçta kazanan dostluk oldu
İşte Körfez Spor Kulübü’nün yeni logosu mask
İşte Körfez Spor Kulübü’nün yeni logosu
Argun’dan Tarcan’a teşekkür mask
Argun’dan Tarcan’a teşekkür
İzmit Belediye Süper Lig’de!.. mask
İzmit Belediye Süper Lig’de!..
Olimpiyat… Olur mu olur! mask
Olimpiyat… Olur mu olur!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Perşembe Pazarı ne zaman taşınıyor? mask
Perşembe Pazarı ne zaman taşınıyor?
Kocaeli'de ekmeğe zam geliyor mask
Kocaeli'de ekmeğe zam geliyor
Dikkat.. O araçlar toplanıyor mask
Dikkat.. O araçlar toplanıyor
Gana'lı öğrenciyi tecavüz etmeye kalktı mask
Gana'lı öğrenciyi tecavüz etmeye kalktı
İzmitli doktor Alzheimer hastalarına umut oldu mask
İzmitli doktor Alzheimer hastalarına umut oldu
Duyar tehdit edildi. Fethiye'nin ortasında... mask
Duyar tehdit edildi. Fethiye'nin ortasında...

GALERİ

Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL