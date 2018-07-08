Bu maçta kazanan dostluk oldu

Tempo yükseltmeye devam eden Çayırtepesporile Kireçocaklarıspor kulüplerinin futbol okulları hazırlık maçında bir araya geldi. Skorun önemsenmediği maçta kazanan dostluk olurken, iki kulüp sporcuları bir biri ile arkadaş oldu.

EMİN KOÇ: ÖNCE SAYGI VE SEVGİ

Çayırtepe ekibinin teknik adamlardan Emin Koç “Öncelikli amacımız ahlaklı sporcu yetiştirmek. Başkanımız, yönetimimiz ve teknik ekibimiz “Saygılı Sporcu” şiarı ile hareket ediyor. Rekabet ve başarı sonraki adımlarımız. Hazırlık maçları yapmaya devam ediyoruz. Sağ olsunlar Kireçocakları Kulübü ile bir araya geldik ve şahane bir ortam oluştu. Kardeş kulübümüze teşekkür ediyor, çalışmalarında kendilerine kolaylıklar diliyoruz” dedi.