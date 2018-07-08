Evyapport personeli geleneksel şenlikte buluştu

Kocaeli’nin en önemli kuruluşlarından olan Evyapport, geleneksel piknik şenliğini bu yılda aksatmadan 8. klez gerçekleştirdi. Maşukiye Yayla Alabalık tesislerinde gerçekleşen etkinlikte personel ve aileleri yoğun iş temposunda stres atma fırsatı buldu. Pikniğe; şirket yöneticileri, çalışanları, aileleriyle birlikte katıldı. Sadece çalışanları değil, evde onları motive eden ailelerini de Evyapport Ailesinin bir parçası olarak gördüğünü söyleyen Genel Müdür Ali Keskin, “Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

EN ÖNEMLİ ETKİNLİĞİMİZ

eleneksel piknikte konuşan Genel Müdür Ali Keskin,” Biz güçlü bir aileyiz. Bu güçlü ailenin moral ve motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla, çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. En önemli etkinliğimiz, ‘Geleneksel Yaz Şenliği’. Bu pikniğe, sadece çalışanlarımız değil aileleri katılıyor. Bir yandan moral depoluyoruz, diğer taraftan birbirimizle diyalogumuzu daha da artıyoruz. Bu etkinliğimiz, gelecek yıllarda da devam edecek” ifadelerini kullandı.

KIDEM TÖRENİ DÜZENLENDİ

Yapılan mangalların ve afiyetle yenen lezzetlerin ardından Evyapport yöneticileri, bünyelerinde 5,10 ve 15 yılını tamamlayan personele kıdem töreni düzenlendi. Törende Genel Müdür Ali Keskin, personeli tebrik ederek hediyelerini takdim etti.

15 YIL

Ahmet Hilmi Tançay, Ali Keskin,Erkan Ayhan,Ersin Bozdemir,Harun Çimen,Hasan Şendoğan,Kemalettin Korkmaz,Muhammet Uğur Özgüler,Murat Çelikel,Murat Yaşar,Özkan Yüksel,Salih Gür,Serdar Sönmez,Suat Turgut,Yaşar Murat Öztürk,Yavuz Özcanlı

10 YIL

Abubekir Sayım, Ahmet Ergün,Aşkın Demirer,Deniz Ünver,Emrah Bekeç,Erkan Yetim,Fatih Turan,Fetullah Turhan,Hakan Akdağ,Hakan Tanrıverdi,Haluk Kökduman,İlker Yener,Kerem Adaş,Mesut Eroltekin,Nazif Yanar,Orhan Ömsot,Özcan Oran,Özcan Yıldırım,Rahim Erol,Sinan Yücel,Tufan Coşkun,Ufuk Kurtar,Veysal Yuca,Zekeriya Alper.

5 YIL

Abdullah Kayacan,Ahmet Çin,Alican Kurdak,Ayhan Ayüz,Aytekin Çakar,Barış Bozalan,Basri Yağmur,Bekir Aktepe,Bircan Öztoprakçı Karadeli,Burak Döğer,Burhan Kaya,Bülent Evrim, Bünyamin Boyraz, Caner Gürler,Caner Köse,Cem Özcan,Cemal Ezer,Cemal Karakaya,Cemalettin Üçgen,Çetin Sakman,Elif Boğaz,Emre Özen,Ercan Demirci, Ercan Turan,Ergün Çiftçi,Erkan Kara, Erman Deniz, Fatih Kolay, Fuat Çavdar, Fuat Dağdeviren,Gökhan Atlığ,Gökhan Tölegen,Gürkan Müfettişoğlu,Hasan Nalçacı,Hayrettin Kayhan Alipaşaoğlu,Hüsamettin İpek,Hüseyin Altun,Hüseyin İpek,Hüseyin Sarı,İbrahim Yavuz,İshak Eren,Kerem Serindere,Lütfi Emrah Gün,Mehmet Emin Üstün,Mert Kuttekin,Mesut Kaşka,Metin Kartal,Murat Atay,Murat Bahar,Murat Özkarataş,Murat Sarı,Murat Yıldız,Mustafa Bozkurt,Mustafa Cansever,Naki Gültekin,Naşit Öner,Necati Büyükkazaz,Nezih Karabay,Oktay Aslı,Oktay Bircan,Oktay Tosun,Olcay Kuş,Osman Armut,Osman Balkaya,Ökkeş Coşkun,Ömer Açıkgöz,Ömer Cengiz,Özgür Can,Özkan Kadı,Paşa Yıldız,Recep Değirmenci,Resul Çelik,Saim Şentürk,Salih Köse,Samet Orkan,Seçkin Çevik,Selçuk Fidancı,Serdar Kandak,Serhat Karadeniz,Serkan Aybas,Serkan Eteke,Serkan Karakütük,Serkan Şenel,Sertan Yıldırım,Sinan Demirtaş,Sinan İnce,Sinem Ertan,Soner Ünal,Süleyman Pekiçten,Şeref Ağca,Tarık Aydoğmuş,Taşkın Kaya,Tuğba Yalnız,Tuna Yıldız,Tümay Mutaf,Ufuk Cankurt,Veysel Ceylan,Volkan Aydemir,Volkan Kaçar,Yasin Yıldırım,Yasin Yılmaz,Yaşar Bulut,Yılmaz Yıldırım,Yusuf Özkan,Yücel Şener,Zeynep Şahin Taşkın.