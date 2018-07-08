Atla terapi merkezi özel çocukları ağırladı

Kartepe Belediyesi’nin engelli bireyler için geliştirilmiş iyileştirme yöntemlerinden biri olan atla terapi büyük ilgi görüyor. Merkez, kas ve gelişim hastalıkları, down sendromu, otizm, spastizm gibi çeşitli hastalıkların destekleyici tedavisinde atla terapi yöntemi kullanırken, sosyal binicilik yapmak isteyenlere de kapılarını açıyor.

ENGELLER ATLA AŞILIYOR

Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri yarışmasında, ‘’Toplum Düzen ve Sosyal Hizmetler’’ kategorisinde ödüle layık görülen Kartepe Belediyesi Atla Terapi Merkezi, ‘’Engeller Atla Aşılıyor, Umutlar Taşınıyor’’ sloganıyla kapılarını açtı. Ziyaretçi akınına uğrayan merkez, son olarak Köseköy Gençlik Eğitim ve Rehabilitasyon Müdürlüğü’nde eğitim gören özel çocukları ağırladı. Atlarla tanışan çocuklar ata binmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadı. Uzmanlar tarafından öngörülen eğitim programı çerçevesinde eğitim alacak çocukların, fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlaması amaçlanıyor.

MERHEM OLMAYA ÇALIŞIYORUZ

Kocaeli’de ilk ve tek, Türkiye’de ise sayılı birkaç merkezden en yenisi olan Kartepe Atla Terapi Merkezi hem sağlık hem de sosyal belediyecilik alanında Kocaeli’ye değer katıyor. Merkezin engelliler için yapılan çok özel, fonksiyonel ve anlamlı bir proje olduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Bu proje ile Kocaeli ve çevre illerimizdeki engelli kardeşlerimize hizmet etmeyi ve iyileşme süreçlerini hızlandırarak yaralarına bir nebze olsun merhem olmayı amaçlıyoruz.” dedi.