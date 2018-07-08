Darıca’da, Diyarbakır rüzgarı esti

Darıca Belediyesi, ‘10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması’ programlarını sürdürüyor. Belediye son olarak, Diyarbakırlı hemşerileri Darıca sahilinde düzenlenen gecede bir araya getirdi. Programda, yöresel sanatçılar Ömer Yerdelen, Gönül Ergün ve Mustafa Çeper konserleri ile vatandaşlar müziğe doyarken, Diyarbakır yöresi halk oyunları gösterisi geceye renk kattı. Sahilin her yerinde halaya eşlik eden vatandaşlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar yöresel müziklerle eğlendiler.

MEDENİYETLER ŞEHRİ DİYARBAKIR

Gecede konuşan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Bir gönül birlikteliği olan 10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasının 5. gecesinde siz Diyarbakırlı hemşerilerimizle birlikteyiz. Peygamberler, Sultanlar ve Evliyalar diyarı, 26 medeniyete beşiklik ederek insanlık tarihinin ortak mirası, Ali Emiri ile gerçeği aramış, Tarancı ile mısra mısra bezenmiş, içinde bulundurduğu sayısız güzellik ile tarihin taşlara kazındığı surlar kenti Diyarbakırlılar gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum.’’ dedi.

PROGRAMLAR SÜRECEK

Darıca Belediyesi tarafından 01 Temmuz 2018 Pazar günü başlatılan programa, her akşam değişik bölgelerden binlerce vatandaş katılırken, Şehirler Kültürler Kaynaşması cumartesi günü Gümüşhaneliler Derneği, pazar günü ise Erzincanlılar Dernek geceleri ile devam edecek.