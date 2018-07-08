Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 12:10 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 12:13 TSİ )

Darıca’da, Diyarbakır rüzgarı esti

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen, ‘10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasının’ 5. gününde Diyarbakır rüzgarı esti. Gurbet hasreti çeken hemşerilerin buluştuğu gece, yöresel dans ve türküler eşliğinde ilerleyen saatlere kadar devam etti

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Darıca Belediyesi, ‘10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması’ programlarını sürdürüyor. Belediye son olarak, Diyarbakırlı hemşerileri Darıca sahilinde düzenlenen gecede bir araya getirdi. Programda, yöresel sanatçılar Ömer Yerdelen, Gönül Ergün ve Mustafa Çeper konserleri ile vatandaşlar müziğe doyarken, Diyarbakır yöresi halk oyunları gösterisi geceye renk kattı. Sahilin her yerinde halaya eşlik eden vatandaşlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar yöresel müziklerle eğlendiler.

MEDENİYETLER ŞEHRİ DİYARBAKIR

Gecede konuşan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Bir gönül birlikteliği olan 10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasının 5. gecesinde siz Diyarbakırlı hemşerilerimizle birlikteyiz. Peygamberler, Sultanlar ve Evliyalar diyarı, 26 medeniyete beşiklik ederek insanlık tarihinin ortak mirası, Ali Emiri ile gerçeği aramış, Tarancı ile mısra mısra bezenmiş, içinde bulundurduğu sayısız güzellik ile tarihin taşlara kazındığı surlar kenti Diyarbakırlılar gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum.’’ dedi.

PROGRAMLAR SÜRECEK

Darıca Belediyesi tarafından 01 Temmuz 2018 Pazar günü başlatılan programa, her akşam değişik bölgelerden binlerce vatandaş katılırken, Şehirler Kültürler Kaynaşması cumartesi günü Gümüşhaneliler Derneği, pazar günü ise Erzincanlılar Dernek geceleri ile devam edecek.

Bugün 12:10 TSİ - Kültür-Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
İzmit'te Aleyna Tilki izdihamı mask
İzmit'te Aleyna Tilki izdihamı
Karamürselli Göksu dünya ikincisi oldu mask
Karamürselli Göksu dünya ikincisi oldu
Kocaeli’nde televizyona en çok talep o ilçede! mask
Kocaeli’nde televizyona en çok talep o ilçede!
Vatandaşlar aquaparka akın ediyor mask
Vatandaşlar aquaparka akın ediyor
Ünlü rap şarkıcılarına Caner Gözgören eşlik edecek mask
Ünlü rap şarkıcılarına Caner Gözgören eşlik edecek
Cemil Meriç öğrencileri Ormanya’yı gezdi mask
Cemil Meriç öğrencileri Ormanya’yı gezdi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Perşembe Pazarı ne zaman taşınıyor? mask
Perşembe Pazarı ne zaman taşınıyor?
Kocaeli'de ekmeğe zam geliyor mask
Kocaeli'de ekmeğe zam geliyor
Dikkat.. O araçlar toplanıyor mask
Dikkat.. O araçlar toplanıyor
Gana'lı öğrenciyi tecavüz etmeye kalktı mask
Gana'lı öğrenciyi tecavüz etmeye kalktı
İzmitli doktor Alzheimer hastalarına umut oldu mask
İzmitli doktor Alzheimer hastalarına umut oldu
Duyar tehdit edildi. Fethiye'nin ortasında... mask
Duyar tehdit edildi. Fethiye'nin ortasında...

GALERİ

Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL