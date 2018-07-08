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Symbol’den 3. Yıla özel kampanyalar

Doğu Marmara’nın en büyük karma projesi olan Symbol Yaşam Merkezi’ni hayata geçiren Kavanlar İnşaat, mega projenin 3’ncü yaşını kutlamaya hazırlanıyor

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Kocaeli’nin başyapıtının yaratıcılarından 3. yılda rüya gibi bol ödüllü kampanya. “Bir Yaz Masalı” kampanyası kapsamında, 18 Ekim tarihine kadar Symbol’den aynı gün içerisinde toplam 100 TL ve katları tutarında alışveriş yapanlara, otomobilden iPone8’e, Ipad’den Macbook Air’e birbirinden güzel hediyelerin yer aldığı çekilişe katılma hakkı kazanıyor.

BİRÇOK HEDİYE DAĞITILACAK

28 Haziran– 18 Ekim tarihleri arasında Symbol’den aynı gün içerisinde toplam 100 TL’lik ve katları tutarında alışveriş yapanlar her 100 TL’ye bir çekiliş hakkı kazanarak, otomobilden Iphone 8’e, Ipad’den Macbook Air’e birbirinden güzel hediyelerden birinin sahibi oluyor. Symbol Avm ziyaretçilerinin gün içerisinde ve kampanya boyunca sınırsız katılım hakkı elde edeceği, ‘’Bir Yaz Masalı” kampanyası sonunda Milli Piyango İdaresi işbirliğinde yapılacak çekiliş ile tüm katılımcılar arasından 1 kişi Volvo S60 T3 otomobil, 3 kişi Macbook Air bilgisayar, 3 kişi Iphone 8 cep telefonu ve 3 kişi de Ipad sahibi olacak.

Bugün 12:13 TSİ - Gündem

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