Özel Kale Okulları’ndan Türkiye’de bir ilk!

Özel Kale Okulları, eğitimdeki başarısının yanında sporu ve sporcuyu destekleyen bir kurum olarak dikkat çekiyor. Okul, Türkiye’de bir ilke imza atarak Olimpiyat Yıldızları Cimnastik Kulübü ile masaya oturdu ve sporla uğraşan sporculara özel kolaylıklar sağlanması konusunda anlaşmaya vardı.
EZBER BOZUYORUZ
Olimpiyat Yıldızları Kulübü yönetim kurulu başkanı Tolga Havuç, anlaşma sonrası yaptığı açıklamada, “Kulüp olarak 2011 yılından beri bir yandan sporcu yetiştirirken diğer yandan da sporcularımızın geleceğine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Türk eğitim ve spor politikasında Kale Okullarıyla Türkiye'de bir ilk olan eğitim ve spor projesini hayata geçirerek ezber bozuyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz