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Bugün 12:20 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 12:23 TSİ )

Yaz aylarının hastalığı; Mantar enfeksiyonu

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte artan mantar enfeksiyonuna dikkat edin. Ortak eşya kullanımı ve havuz kullanımlarından sonra yaşanabilen mantar enfeksiyonu için düzenli temizliğinizi yapın ve vücudunuzu kuru tutun

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NEMLİ VE TERLİ BÖLGELERDE TÜRÜYOR


Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte mantar enfeksiyonu da artmaya başladı. Özellikle nemli, sıcak ve terli vücut bölgelerinde türeyen mantar enfeksiyonu kişinin kullandığı eşyalarla temas eden diğer kişilere de geçebilir. Mantar enfeksiyonu insan derisinde ve çok nadir olmakla birlikte iç organlarda da türeyebilmektedir. Deride çıkan mantar eşya ve kişilerle yapılan temaslar sonucunda geçer, ancak her temasta hemen bu olmayabilir. Enfeksiyonun türeyebileceğini uygun şartların olmasıyla ancak bu sağlanır.

HEMEN DOKTORA GİTMEK ÖNEMLİ
Hastalığın etki ettiği bölgede başlayan kaşıntı, kızarıklıklar, halka şeklindeki cilt lezyonları, cilt renginde değişiklikler belirtileri arasında gösterilebilmektedir. Hastalığın teşhisinde ciltte çıkan belirtiler göz önüne alınır. Ancak bazı mantar enfeksiyonlarında mavi odada incelemeler yapılabilir, ciltten alınan örneğin incelemesi sonrasında da tanı konulabilir.  Hastalığın önlenmesi için belirtileri sonrasında hemen doktora gidip muayene olmak çok önemlidir. Aksi takdirde mantar enfeksiyonu tüm vücuda yayılabilmektedir.

İLERİ DURUMLARDA AĞRI VE ŞİŞKİNLİK OLABİLİR
Tedavisi, enfeksiyonun vücuttaki yayılma oranına göre değişebilmektedir. Eğer sadece ayak gibi bölümlerde enfeksiyon varsa, sık sık yıkama ve kremlerle hastalık yok edilebilir. Ancak saç derisi veya tırnakta mantar enfeksiyonu varsa ağızdan ilaç kullanımı yapılabilir. Tırnaklarda oluşan enfeksiyonun tedavisi en uzun süren olmaktadır. Devamlı olması halinde tedavi süresi 12 ay sürebilir, ancak devamlı olmaması halinde ise 3-6 ay arasında tedavi edilebilir. Tedavisinde geç kalınan mantar enfeksiyonunda ağrı ve şişkinlik gibi rahatsızlıklar yaşanabilmektedir.


Kimlerde görülür?

  • Aşırı terlemesi olan kişiler
  • Ortak eşya kullanımı yapanlarda
  • Yağlı ciltlerde
  • Çocuklarda (ergenlik dönemi öncesinde saç derisinde görülebilir)
  • Ellerini sık sık yıkayan kişilerde (ellerin ıslak kalması halinde)
  • Diyabet hastalarında

Mantar enfeksiyonuna yakalanmamak için bunlara dikkat edin;

  • Havuz ve denizde yüzdükten sonra ıslak mayo ile kalmayın. Mutlaka yedek bir mayonuz olsun, su ile temastan sonra kuru mayonuz ile değiştirin.
  • Havlu, terlik, tırnak makası gibi eşyalar sadece size özel olsun. Eşyalarınızı ortak olarak kullanmayın.
  • El ve ayaklarınızı yıkadıktan sonra parmak aralarını da iyice kurutun.
  • Havuz, hamam, sauna, plaj gibi yerlerde çıplak ayakla gezmeyin.
  • Çoraplarını her gün değiştirin. Hava alan ve terletmeyen ayakkabıları tercih edin.
  • Cildinizi düzenli olarak nemlendirin ve kuru olmasına özen gösterin.

Bugün 12:20 TSİ - Sağlık

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