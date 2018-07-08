Hasaneyn köyünde oturan Hayrettin A., mide bulantısı şikayetiyle Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne gitti. Yapılan tetkiklerde, Hayrettin A.'da şarbon hastalığı tespit edildi. Hayrettin A. hemen karantinaya alınarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane yetkililerinin bilgilendirdiği İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri, Hasaneyn köyündeki hayvanlardan numune aldı. Bir büyükbaş hayvanda şarbon virüsü saptanınca, köye hayvan giriş ve çıkışları 15 gün boyunca yasaklandı. Kocaeli İl Tarım Müdürlüğü'nün tetkiklerinin önümüzdeki hafta boyunca süreceği öğrenildi.
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Gölcük'te şarbon karantinası
Gölcük'te şarbon hastalığı tespit edilen Hayrettin A.'nın yaşadığı Hasaneyn köyü, bir büyükbaş hayvanda virüs tespit edilince, 15 gün süreyle hayvan giriş çıkışına yasaklandı.
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