İYİ Parti'de Muharrem İnce depremi!

Genel başkanlık makamınca tedbirli olarak merkez disiplin kuruluna sevk edilen İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı İbrahim Çapar, 2018/2 sayılı kararı ile görevden uzaklaştırıldı.
DERHAL UZAKLAŞTIRILDI
İYİ Parti tüzüğünün 78. maddesinin dördüncü fıkrası "Disiplin Kurulu tarafından tedbir talebi onaylanan kişi partideki görevinden derhal uzaklaştırılır" hükmünün yer aldığı kaydedildi.
O MESAJ MI SEBEP OLDU?
Bilindiği gibi İYİ Parti Osmaniye whatsapp grubunda konuşulduğu iddia edilen bir görüntü sosyal medayada paylaşılmıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz