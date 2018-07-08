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İYİ Parti'de Muharrem İnce depremi!

İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı İbrahim Çapar parti genel merkezi tarafından görevden alındı. Çapar'ın seçim öncesinde CHP adayı Muharrem İnce'ye oy atılmasına yönelik mesajlar atmıştı.

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Genel başkanlık makamınca tedbirli olarak merkez disiplin kuruluna sevk edilen İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı İbrahim Çapar, 2018/2 sayılı kararı ile görevden uzaklaştırıldı.

DERHAL UZAKLAŞTIRILDI

İYİ Parti tüzüğünün 78. maddesinin dördüncü fıkrası "Disiplin Kurulu tarafından tedbir talebi onaylanan kişi partideki görevinden derhal uzaklaştırılır" hükmünün yer aldığı kaydedildi.

O MESAJ MI SEBEP OLDU?

Bilindiği gibi İYİ Parti Osmaniye whatsapp grubunda konuşulduğu iddia edilen bir görüntü sosyal medayada paylaşılmıştı.

Bugün 12:48 TSİ - Siyaset

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