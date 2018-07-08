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İbrahim Artvinli'nin acı günü

DYP Kocaeli eski Milletvekili İbrahim Artvinli'nin babası Ahmet Artvinli vefat etti

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DYP Kocaeli eski milletvekili İbrahim Artvinli ve Turgut Özal'ın eski yaveri Mevlüt Artvinli'nin babaları 94 yaşındaki Ahmet Artvinli, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir haftadır tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. İbrahim ve Mevlüt Artvinli ile birlikte 8 çocuk babası olan Ahmet Artvinli'nin cenazesi yarın (pazartesi) öğle namazını müteakip Başiskele Bahçecik Havuzlubahçe Köyü'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.

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Yorumlar

(1)
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Korkusuz demokrat - Allah rahmet etsin, ailesine sabırlar,Artvinli hemşehrilerime başsağlığı dilerim

Yanıtla . 0Beğen 08 Temmuz 13:54

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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