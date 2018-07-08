İbrahim Artvinli'nin acı günü

DYP Kocaeli eski milletvekili İbrahim Artvinli ve Turgut Özal'ın eski yaveri Mevlüt Artvinli'nin babaları 94 yaşındaki Ahmet Artvinli, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir haftadır tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. İbrahim ve Mevlüt Artvinli ile birlikte 8 çocuk babası olan Ahmet Artvinli'nin cenazesi yarın (pazartesi) öğle namazını müteakip Başiskele Bahçecik Havuzlubahçe Köyü'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.