Şarbon hakkında resmi açıklama geldi

Edinilen bilgilere göre; Gölcük’ün Hasaneyn Köyü'nde yaşayan Hayrettin Akman isimli vatandaş kolundaki yarayı ameliyat ettirmek için hastaneye gitti. Hastaneye giden Hayrettin Akman’a yapılan tahliller sonucu şarbon virüsüne rastlandı.

MÜDÜRLÜĞE İLETİLDİ

Durum hemen Kocaeli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne iletildi. Tarım İl Müdürlüğü köyde araştırmalara başlarken, yapılan incelemeler sonucu Hasaneyn Köyü'ne 15 gün hayvan giriş çıkışı yasaklandı.

İKİ HAYVANDA ANORMAL DAVRANIŞ

Konuyla ilgili açıklama yapan Gölcük İlçe Tarım Müdürü Nebahat Hocaoğlu şunları söyledi: “İki hayvanda anormal davranışlara rastlanıyor. Bunun üzerine hayvan sahipleri veteriner hekimlere haber veriyor. Hekimlerimiz şarbon şüphesi ile bölgenin karantina naltına alınması gerektiği bilgisini veriyor. Tam olarak şarbon var diyemeyiz çünkü hayvanla temas eden kişilerden sadece Hayrettin Akman hastalanıyor. Hastaneye giden Oktay Saral’da herhangi bir hastalık çıkmıyor.

BÖLGE KARANTİNAYA ALINDI

Hayvanlardan aldığımız numuneyi pazartesi günü inceleteceğiz. Birkaç gün içinde ne olduğu kesinleşecektir. Biz her ihtimale karşı hayvanla temas edenlerin hastaneye gitmesi uyarısında bulunduk. Akabinde bölgeyi karantina altına aldık."

ŞARBON NEDİR?

Şarbon, Bacillus anthracis isimli bakterinin sebep olduğu bir hastalıktır. Antraks ismiyle bilinen şarbon özellikle sığır, koyun, keçi ve deve gibi otçul memeli hayvanların bir hastalığı olmakla beraber insanlarda, diğer memelilerde ve bazı kuşlarda da görülebilmektedir.