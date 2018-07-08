Alisa Agafonova: Türkiye’ye minnet borcum var

ÖZDEMİR: HİÇ BİR FEDAKARLIKTAN KAÇINMIYORUZ

Alisa Agafonova Türkiye’ye minnet borcu olduğunu ve sporcularımıza destek vermek istediğini söyledi. Federasyon Başkanı Gökhan Özdemir bütün branşlarda yetkili arkadaşların çalışmalara başladığını kısa vadede sporcuların 2018-2019 sezonundaki yarışmalara hazırlandıklarını ama asıl hedeflerinin olimpiyatlarda yarışacak sporcuları hazırlamak olduğunu söyledi. Bunun için Federasyon olarak hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacaklarını dile getiren Özdemir bütün yönetim kurulunun da aynı fedakârlığı göstereceğine inandığını belirtti.