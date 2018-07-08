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Burak Özbakır: Kocaelispor’dan içim buruk ayrıldım

Kocaelispor forması ile 4 sezonda 111 maça çıktı, 16 da gole imza attı. O’nun Yeşil Siyahlı camiadan ayrıldığını öğrenenlertransfer etmek sıraya girdi. Burak Özbakır’ın yeni nasibi Nazilli Belediyespor oldu.

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ÇOK ÖZEL 4 SEZON

Kocaelispor’da 4 yıl boyunca başarı ile ter döken ve takımın kilit futbolcuları arasında yer alan Burak Özbakır 3. Lig 1. Grup takımlarından Nazilli Belediyespor ile anlaşmıştı. Kocaelispor ile bir birinden özel ve güzel 4 yıl geçirdiğini ifade eden Özbakır “Kocaelispor’dan içim buruk ayrıldım” diye konuştu.

 

BURASI BAMBAŞKAYDI

Kocaelispor’da kalmayı çok istediğini ifade eden Özbakır, bundan böyle Nazilli ekibinin başarısı için elinden geleni yapacağını belirtti ve şu ifadelere yer verdi: Kocaelispor bambaşka bir camia…Benim de kendimi bulduğum, bu günlere gelmemde çok yararını gördüğüm çok büyük bir kulüp. Allah’a şükürler olsun ki Türk futbolunun çınarı, 2 Türkiye Kupası sahibi, Kocaelispor gibi bir kulübün formasını giydim. Hem de 4 yıl!

 

ANLAŞMAYI ÇOK İSTEDİM

Önümüzdeki sezon için de Kocaelispor’da anlaşmayı çok istedim ve kulüpte kalmak için elimden gelen her türlü fedakarlığı yaptım ve kalmak için ciddi bir rakamı elimin tersi ile ittim. Aşılmayacak şeyler değildi. Ne yazık ki nasip olmadı. Eğer istenseydi Kocaelispor’da kalabilirdim. Gerçekçi olmam gerekirse de Kocaelispor’dan içim buruk ayrıldım.

 

GÖZLERİME İNANAMADIM

Üst liglerden de görüştüğüm takımlar oldu. Nazilli Belediyespor daha baskın çıktı. Buraya geldiğimde tesisleri gördüm ve gözlerime inanamadım. Türkiye’nin en iyi tesislerinden birisi var Nazilli’de. Bir futbolcu için tesis çok önemli. Kocaelispor’a bu anlamda yaşatılan sıkıntıları çok iyi yaşayan birisiyim.Antrenman yapmak için şehri turladık, bu camia her şeye rağmen dimdik ayakta durmayı başardı.

 

BENDEN YANA HELAL OLSUN

Bildiğiniz gibi kısa bir süre önce evlendim. Eşim ile birlikte Nazilli’de yaşayacağım. Evimi de ayarladım. Bireysel antrenmanlarımı aksatmadım. Şu an itibari ile her hangi bir sorun görünmüyor. Umarım Nazilli Belediyespor’un başarısında benim de katkım olur. 4 yıl boyunca bana katlanan Kocaelispor kulübüne, taraftarına, gazeteci, büyüklerime ve küçüklerime selam gönderiyorum. Herkes haklarını helal etsin. Benden yana helal olsun…

Bugün 19:30 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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