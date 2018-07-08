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Bugün 20:30 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:00 TSİ )

Kocaelispor açıklama yapacak

Kocaelispor yönetiminin bugün genel bir açıklama yapması bekleniyor.

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İç transferdeki son durum, transfer yasağı ile ilgili gelinen nokta, sezon açılıştarihi, sportif direktör konusu ve merak edilen diğer konularla ilgili kamuoyu bilgilendirilecek. Teknik adam Galip Gündoğdu ile kısa süre önce yapılan görüşmenin son derece olumlu geçtiği öğrenildi. Ancak elde edilen bilgilere göre Kocaelispor’un transfer yasağını tamamen kaldırdığı, daha önce Darıca Gençlerbirliği’ni çalıştıran “Şampiyon Mehmet” olarak bilinen Teknik Direktrör Mehmet Kaya’nın gündeme geldiği ve Kayaile de yapılan görüşmenin olumlu geçtiği iddialar arasında yer aldı. Yönetim açıklamasında transfer yasağı veteknik adam konuları ile ilgili bir sürprize imza atabilir.

 

Bugün 20:30 TSİ - Spor

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