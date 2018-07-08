Emre Morgil, Şile Yıldızspor’da!

İzmitli antrenör, 3. Lig 1. Grup takımlarından Şile Yıldızspor’da yardımcı antrenör oldu. Morgil açıklamasında “3. Lig'in yeni takımlarından Şile Yıldızspor kulübü ile yardımcı antrenör olarak anlaşmış bulunmaktayım. Bana güvenip ekibinde olmayı layık gören Adnan Özbağcı hocama, Sportif Direktörümüz Mustafa Aykırı'ya ve tüm yönetim kuruluna çok teşekkür ederim” dedi.