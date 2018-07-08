İzmitli antrenör, 3. Lig 1. Grup takımlarından Şile Yıldızspor’da yardımcı antrenör oldu. Morgil açıklamasında “3. Lig'in yeni takımlarından Şile Yıldızspor kulübü ile yardımcı antrenör olarak anlaşmış bulunmaktayım. Bana güvenip ekibinde olmayı layık gören Adnan Özbağcı hocama, Sportif Direktörümüz Mustafa Aykırı'ya ve tüm yönetim kuruluna çok teşekkür ederim” dedi.
Bugün 13:59 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:01 TSİ )
Emre Morgil, Şile Yıldızspor’da!
İlimizin kariyerli futbolcuları arasında yer alan Kayseri Erciyesspor ile Süper Lig deneyimine de sahip eski futbolcu Emre Morgil teknik adamlık kariyerinde yükselmeye devam ediyor.
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Bugün 13:59 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz