Kyödspor’da futbola başlayan ve 3 yaşından beri İzmit’te ikamet eden kanat oyuncusu ile ilgili olarak 3. Lig 2. Grup takımı Kırşehir Kulübü’nden açıklama yapıldı. Açıklamada “Futbol kariyerine Bucaspor, Göztepe ve Kocaeli Birlikspor (Körfez Spor Kulübü) alt yapısında başlayan Sergen, 2017 - 2018 sezonunu 2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kocaeli Birlikspor'da geçirdi. 1997 doğumlu olan Sergen sağ ve sol açık mevkilerinde oynayabiliyor. Başarılı bir sezon geçirmesi dileği ile… Futbol ailemize hoş geldin Sergen…
Bugün 14:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:01 TSİ )
Sergen Şenses’i Kırşehir kaptı!
Körfez Spor Kulübü’nün 21 yaşındaki yıldızlarından Sergen Şenses, Kırşehir Belediyespor ile anlaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz