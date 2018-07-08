Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 14:13 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 15:49 TSİ )

Akşener'den çok sert el öpme tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Grup Toplantısı öncesinde partilileri toplayarak çok sert uyarıda bulundu.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre Meclis’te yapılan dünkü yemin töreninde ‘Devlet Bahçeli’ye ilgi gösterenleri çok sert ifadelerle uyaran Meral Akşener, ‘Bizim ilkelerimize uyacak olanlar kalsınlar. Uymayacaklar derhal gitsinler’ dedi.

Bahçeli, yemin öncesi MHP sıralarına doğru yürürken İYİ Parti’ye ayrılan bölümden geçti. Bu sırada bazı İYİ Partililer ayağa kalktı, Bahçeli ayağa kalkan İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in de aralarında olduğu bazı vekillerle tokalaştı. İYİ Partili Hayati Arkaz, Bahçeli’nin elini öptü. Akşener’in bu görüntülere tepkisi ise çok sert oldu.

Partililere konuşan Akşener tepkisini şöyle dile getirdi;

“Ben siyasi nezaketi iyi bilirim. Ancak bu yapılan siyasi nezaket değildir. Partimize; FETÖ’cü, ipsiz sapsız diyen ve hatta genel başkanın namusuna kadar laf edenlere böyle hürmet göstermek siyasi nezaket değildir.

Bizim ilkelerimize bağlı kalacak olanlara yanımızda yer alabilir. Uymayanlar derhal İYİ Parti’yi terk etsin”

Kaynak: Sözcü

Bugün 14:13 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Duyar tehdit edildi. Fethiye'nin ortasında... mask
Duyar tehdit edildi. Fethiye'nin ortasında...
CHP'ye ilk günden şok.. İstifa ettiler... mask
CHP'ye ilk günden şok.. İstifa ettiler...
Hasan Ayaz hastaneye kaldırıldı mask
Hasan Ayaz hastaneye kaldırıldı
İYİ Parti seçimin faturasını CHP'ye kesti mask
İYİ Parti seçimin faturasını CHP'ye kesti
Baydin: Karamollaoğlu'na tahammülüm kalmadı mask
Baydin: Karamollaoğlu'na tahammülüm kalmadı
Erdoğan'dan AKP'ye yüzde 7 fırçası mask
Erdoğan'dan AKP'ye yüzde 7 fırçası
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Perşembe Pazarı ne zaman taşınıyor? mask
Perşembe Pazarı ne zaman taşınıyor?
Kocaeli'de ekmeğe zam geliyor mask
Kocaeli'de ekmeğe zam geliyor
Dikkat.. O araçlar toplanıyor mask
Dikkat.. O araçlar toplanıyor
Gana'lı öğrenciyi tecavüz etmeye kalktı mask
Gana'lı öğrenciyi tecavüz etmeye kalktı
Duyar tehdit edildi. Fethiye'nin ortasında... mask
Duyar tehdit edildi. Fethiye'nin ortasında...
İzmitli doktor Alzheimer hastalarına umut oldu mask
İzmitli doktor Alzheimer hastalarına umut oldu

GALERİ

Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL