Akşener'den çok sert el öpme tepkisi

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre Meclis’te yapılan dünkü yemin töreninde ‘Devlet Bahçeli’ye ilgi gösterenleri çok sert ifadelerle uyaran Meral Akşener, ‘Bizim ilkelerimize uyacak olanlar kalsınlar. Uymayacaklar derhal gitsinler’ dedi.

Bahçeli, yemin öncesi MHP sıralarına doğru yürürken İYİ Parti’ye ayrılan bölümden geçti. Bu sırada bazı İYİ Partililer ayağa kalktı, Bahçeli ayağa kalkan İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in de aralarında olduğu bazı vekillerle tokalaştı. İYİ Partili Hayati Arkaz, Bahçeli’nin elini öptü. Akşener’in bu görüntülere tepkisi ise çok sert oldu.

Partililere konuşan Akşener tepkisini şöyle dile getirdi;

“Ben siyasi nezaketi iyi bilirim. Ancak bu yapılan siyasi nezaket değildir. Partimize; FETÖ’cü, ipsiz sapsız diyen ve hatta genel başkanın namusuna kadar laf edenlere böyle hürmet göstermek siyasi nezaket değildir.

Bizim ilkelerimize bağlı kalacak olanlara yanımızda yer alabilir. Uymayanlar derhal İYİ Parti’yi terk etsin”

Kaynak: Sözcü