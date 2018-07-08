CHP'de yeni görev dağılımı belli oldu

CHP'de yapılan grup toplantısı sonrası, partinin 26. Dönem'deki üç grup başkanvekili olan Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile yeni dönemde de devam etme kararı alındı.
İNCE'NİN EKİBİNDEN OLAN TÜZÜN DIŞARIDA KALDI
Kılıçdaroğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yakın ekibinden olan TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün ile devam etmeme kararı aldı. Kılıçdaroğlu bu görev için Ankara Milletvekili Levent Gök'ü tek aday olarak gösterdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz