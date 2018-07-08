Dünyanın dört bir yanından farklı gerekçelerle ülkemize eğitim almaya gelen öğrencilerin Türkiye’deki hikâyelerinin anlatıldığı TRT Haber kanalında yayınlanan ‘Gönüllü Elçiler’ TV program ekibi bu kez çekimlerini Kocaeli Üniversitesi’nde gerçekleştirdi. Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim ve sosyal etkinlikleriyle ilgili çekimler yapıldı. Çekimler sırasında öğrencilerin gündelik yaşamının yanı sıra kentle olan iletişimlerine de yer verildi. Program, TRT Haberde bugün saat 16.35’te yayınlanacak.
Bugün 15:01 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 16:13 TSİ )
TRT'de yayınlanan Gönüllü Elçiler programı KOÜ'de
TRT ekranlarında yayınlanan ‘Gönüllü Elçiler’ programı, Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim ve sosyal etkinliklerine yer verdi. Program, TRT Haberde bugün saat 16.35’te yayınlanacak Kaynak: Gönüllü Elçiler KOÜ'de
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 15:01 TSİ - Gündem
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz