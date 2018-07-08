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TRT'de yayınlanan Gönüllü Elçiler programı KOÜ'de

TRT ekranlarında yayınlanan ‘Gönüllü Elçiler’ programı, Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim ve sosyal etkinliklerine yer verdi. Program, TRT Haberde bugün saat 16.35’te yayınlanacak Kaynak: Gönüllü Elçiler KOÜ'de

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Dünyanın dört bir yanından farklı gerekçelerle ülkemize eğitim almaya gelen öğrencilerin Türkiye’deki hikâyelerinin anlatıldığı TRT Haber kanalında yayınlanan ‘Gönüllü Elçiler’ TV program ekibi bu kez çekimlerini Kocaeli Üniversitesi’nde gerçekleştirdi. Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim ve sosyal etkinlikleriyle ilgili çekimler yapıldı. Çekimler sırasında öğrencilerin gündelik yaşamının yanı sıra kentle olan iletişimlerine de yer verildi. Program, TRT Haberde bugün saat 16.35’te yayınlanacak.

Bugün 15:01 TSİ - Gündem

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