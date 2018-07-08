İYİ Parti’de Meclis görevleri belirlendi. Genel Başkan Meral Akşener’in konuşmasından sonra basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda Grup Başkanlığına İstanbul Milletvekili Abdülvahap Andican getirilirken, İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan Grup Başkanvekili oldu.
Bugün 15:43 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:58 TSİ )
İYİ Parti'de görev dağılımı belli oldu
İYİ Parti’de basına kapalı olarak gerçekleşen grup toplantısında meclis görev dağılımı belli oldu.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 15:43 TSİ - Siyaset
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz