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İYİ Parti'de görev dağılımı belli oldu

İYİ Parti’de basına kapalı olarak gerçekleşen grup toplantısında meclis görev dağılımı belli oldu.

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İYİ Parti’de Meclis görevleri belirlendi. Genel Başkan Meral Akşener’in konuşmasından sonra basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda Grup Başkanlığına İstanbul Milletvekili Abdülvahap Andican getirilirken, İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan Grup Başkanvekili oldu.

Kaynak: Yeniçağ

Bugün 15:43 TSİ - Siyaset

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