Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 18:34 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 21:27 TSİ )

Kandıra yolunca feci kaza!

Kandıra yolu Yassıbağ mevkiinde meydana gelen dört aracın karıştığı zincirleme kazasında 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza, İzmit-Kandıra yolu 7. kilometrede 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddiaya göre, alkollü olarak direksiyon başına geçen Ö.Y. idaresindeki 34 FE 3074 plakalı otomobil, Kandıra’dan İzmit istikametine doğru ilerlediği sırada hatalı sollama yaparak orta şeride geçti. Orta şeritte ilerleyen otomobil, karşı yönden gelen A.D. idaresindeki 41 AS 595 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. İki aracın karıştığı kaza nedeniyle duramayan E.E. idaresindeki 34 2212 plakalı otomobil ve H.G. idaresindeki 41 AAV 303 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı. Kazada bazı araçlar yoldan çıkarak tarlaya uçarken, araçlarda bulunan 2’si bebek 16 kişi yaralandı.

2 yaşındaki bebek yeniden hayata döndürüldü

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla ambulanslara alınan yaralılar, ilk müdahalelerin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 41 AS 595 plakalı otomobilde bulunan Erken Doğru (37) hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan 2 yaşındaki E.H.D., kalbi durmuş halde getirildiği hastanede yeniden kalbi çalıştırılarak Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza hakkında soruşturma başlatıldı

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan İzmit-Kandıra yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların çekilmesi sonrasında ise yol yeniden trafiğe açıldı. Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen yaralı Ö.Y.’nin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. Kaza hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Bugün 18:34 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Oktay - kocaelinin vekilleri utansin.iciniz sizlasin.şu yolu bir türlu duble yapamadiniz.yuh olsun

Yanıtla . 13Beğen 08 Temmuz 18:50

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kocaeli'de 28 öğretmen ihraç edildi mask
Kocaeli'de 28 öğretmen ihraç edildi
Traktörün altında kaldı hayatını kaybetti mask
Traktörün altında kaldı hayatını kaybetti
Gana'lı öğrenciyi tecavüz etmeye kalktı mask
Gana'lı öğrenciyi tecavüz etmeye kalktı
Cipin çarptığı kadın ağır yaralandı mask
Cipin çarptığı kadın ağır yaralandı
Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı mask
Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Otomobil, inşaatı süren köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı mask
Otomobil, inşaatı süren köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Perşembe Pazarı ne zaman taşınıyor? mask
Perşembe Pazarı ne zaman taşınıyor?
Kocaeli'de ekmeğe zam geliyor mask
Kocaeli'de ekmeğe zam geliyor
Dikkat.. O araçlar toplanıyor mask
Dikkat.. O araçlar toplanıyor
Gana'lı öğrenciyi tecavüz etmeye kalktı mask
Gana'lı öğrenciyi tecavüz etmeye kalktı
Duyar tehdit edildi. Fethiye'nin ortasında... mask
Duyar tehdit edildi. Fethiye'nin ortasında...
İzmitli doktor Alzheimer hastalarına umut oldu mask
İzmitli doktor Alzheimer hastalarına umut oldu

GALERİ

Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL