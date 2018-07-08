Kandıra yolunda feci kaza!

Kaza, İzmit-Kandıra yolu 7. kilometrede 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddiaya göre, alkollü olarak direksiyon başına geçen Ö.Y. idaresindeki 34 FE 3074 plakalı otomobil, Kandıra’dan İzmit istikametine doğru ilerlediği sırada hatalı sollama yaparak orta şeride geçti. Orta şeritte ilerleyen otomobil, karşı yönden gelen A.D. idaresindeki 41 AS 595 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. İki aracın karıştığı kaza nedeniyle duramayan E.E. idaresindeki 34 2212 plakalı otomobil ve H.G. idaresindeki 41 AAV 303 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı. Kazada bazı araçlar yoldan çıkarak tarlaya uçarken, araçlarda bulunan 2’si bebek 16 kişi yaralandı.

2 yaşındaki bebek yeniden hayata döndürüldü

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla ambulanslara alınan yaralılar, ilk müdahalelerin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 41 AS 595 plakalı otomobilde bulunan Erken Doğru (37) hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan 2 yaşındaki E.H.D., kalbi durmuş halde getirildiği hastanede yeniden kalbi çalıştırılarak Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza hakkında soruşturma başlatıldı

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan İzmit-Kandıra yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların çekilmesi sonrasında ise yol yeniden trafiğe açıldı. Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen yaralı Ö.Y.’nin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. Kaza hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı.